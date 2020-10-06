Сухая ветреная погода и безответственность некоторых граждан превращают Харьковщину в потенциально опасную зону, рискующую повторить печальный опыт Луганщины

Только за минувшие сутки сотрудники ГУ ГСЧС в Харьковской области получили 94 сообщения о возгорании сухостоя на открытых территориях, передает Politeka.net со ссылкой на информацию спасателей на сайте ведомства.

Общая площадь, на которой бушевал огонь, составила свыше 85,5 гектаров.

По словам пожарных, в подавляющем большинстве причиной возгорания стало сжигание мусора и выжигание сухостоя.

Так, более 10 гектаров камыша сгорело в поселке Меловое Великобурлукского района. Спасателям понадобилось почти шесть часов, чтобы усмирить огонь.

А в Близнюковском районе в селе Варваровка огонь уничтожил заброшенный жилой дом.

Самая же большая площадь возгорания за прошлые сутки зафиксирована возле села Садовое в Купянском районе. Там 5 октября в 11:25 загорелся сухостой на площади 10 гектаров. На иушение огня спасателям 44-й Государственной пожарно-спасательной части понадобилось почти девять часов.

Спасатели снова обращаются к гражданам с просьбой не экспериментировать с огнем в период повышенной пожароопасности. При этом тех, кто заметит дым или огонь, просят вылить ведро воды или забрасывать землей. В начале пожар гораздо легче остановить, чем когда он уже вовсю бушует на огромных территориях.

Харьковская область, посёлок Новопокровка, горит лес😭 Gepostet von Харьков LIVE am Montag, 5. Oktober 2020

Напомним, масштабный пожар охватил Харьковщину.

Как писала Politeka, ураган обрушился на Харьков, есть пострадавшие.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.