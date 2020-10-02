В Харьковский области за сутки пожара уничтожено около 18 гектаров природных экосистем
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На территории Харьковской области 2 октября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 48 возгорания на площади около 18,5 гектаров.
ГУ ГСЧС в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
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К слову, стало известно, где в Харьковской области жить опаснее всего.
В ГУ НПУ проанализировали, где преступления совершаются чаще всего и составили рейтинг районов с точки зрения безопасности проживания в них.
Так, самый низкий уровень преступности наблюдается в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском, Краснокутском районах, а также в г. Люботин.
Самыми опасными районами, с наибольшим числом преступлений в этом году, считаются Сахновщинский (89 случаев), Чугуевский (84), Волчанский (75), а также Красноградский (74) районы.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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