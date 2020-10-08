Харьковчане жалуются на загрязнение воздуха из-за поджога сухой травы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".

Так, жители Харькова информируют, что дворник поджег листья и траву. При этом на вопрос о том, зачем он это делает, тот ответил, что ему просто некуда это девать. Инцидент произошел на ул. Танкопия, 17.

"А вы спрашиваете, почему такой грязный воздух и пожары", - говорится в сообщении.

При этом в комментариях к новости отмечают, что вполне возможно, что дворнику действительно некуда девать листья и траву, и это уже вопрос к власти.

"Так а ответил дворнику кто-то? Куда листья то девать?", "И пожары в Харьковской области явно не из-за них", "По осени ставятся прицепы, в которые дворники собирают листья, а в дальнейшем их вывозят. Вопрос к власти, почему до сих пор нет этих прицепов", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине за сутки возникло 48 возгораний на площади около 18,5 гектаров. На фоне этого ГУ ГСЧС в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Напомним, масштабный пожар вплотную подобрался к Харькову, горят жилые дома: кадры с места ЧП.

Как писала Politeka, ураган обрушился на Харьков, есть пострадавшие.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.