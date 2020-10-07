У селищі Жихар в Основ'янському районі Харкова спалахнула масштабна пожежа

Першими кадрами очевидці поділилися в соціальних мережах, передає Politeka.net.

Так, в телеграм-каналі "ХС Харків" опублікували кадри, на яких видно, як густі клуби диму і вогонь стіною піднімаються до неба.

За словами очевидців, горить очерет. Вогонь вже перекинувся на будинки і, за попередньою інформацією, охопив як мінімум три з них.

Пожежники на місці, роблять все, щоб не допустити поширення вогню на інші будинки. Стало також відомо, що жителів терміново евакуюють подалі від зони загоряння.

За інформацією телеграм-каналу "ВЕХА", вже згоріло два будинки, пожежники намагаються врятувати третій. Одному з рятувальників стало погано.

Відзначимо, що зараз, коли по всій області вирують пожежі через підпал сміття і сухостій, селище опинилося в зоні підвищеного ризику, оскільки воно знаходиться на березі річки Уди, навколо якої багато сухого очерету.

Раніше ми повідомляли про те, що за минулу добу на Харківщині згоріло 120 гектарів сухостою. Незважаючи на всі заклики пожежників не палити сміття, люди вперто ігнорують ці прохання, і рятувальники отримують до сотні викликів на добу, виїжджаючи на боротьбу з вогнем на відкритих територіях.

Ми також розповідали про те, що в Люботині місцеві жителі страждають не тільки від недбайливих громадян, які спалюють листя, але і від запахів. Які доносяться з палаючого третього дня міського звалища. Люди скаржаться на те, що неможливо дихати через запах гару в повітрі, а також лають владу за бездіяльність.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила Харківщину.

Як писала Politeka, ураган обрушився на Харків, є постраждалі.

Також Politeka повідомляла, що запах гару труїть харків'ян, повітря сильно забруднене.