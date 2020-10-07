В поселке Жихарь в Основянском районе Харькова вспыхнул масштабный пожар

Первыми кадрами очевидцы поделились в социальных сетях, передает Politeka.net.

Так, в телеграмм-канале «ХС Харьков» опубликовали кадры, на которых видно, как густые клубы дыма и огонь стеной поднимаются к небу.

По словам очевидцев, горит камыш. Огонь уже перекинулся на дома и, по предварительной информации, охватил как минимум три из них.

Пожарные на месте, делают все, чтобы не допустить распространения огня на другие дома. Стало также известно, что жителей срочно эвакуируют подальше от зоны возгорания.

По информации телеграмм-канала "ВЕХА", уже сгорело два дома, пожарники пытаются спасти третий. Одному из спасателей стало плохо.

Отметим, что сейчас, когда по всей области бушуют пожары из-за поджога мусора и сухостоя, поселок оказался в зоне повышенного риска, поскольку он находится на берегу реки Уды, вокруг которой много сухого камыша.

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки на Харьковщине сгорело 120 гектаров сухостоя. Несмотря на все призывы пожарников не жечь мусор, люди упорно игнорируют эти просьбы, и спасатели получают до сотни вызов в сутки, выезжая на борьбу с огнем на открытых территориях.

Мы также рассказывали о том, что в Люботине местные жители страдают не только от нерадивых граждан, которые сжигают листья, но и от запахов. Которые доносятся из пылающей третий день городской свалки. Люди жалуются на то, что невозможно дышать из-за запаха гари в воздухе, а также ругают власть за бездействие.

Напомним, масштабный пожар охватил Харьковщину.

Как писала Politeka, ураган обрушился на Харьков, есть пострадавшие.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.