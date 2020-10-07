На Харьковщине бюджетники уже второй месяц сидят без зарплаты

По словам председателя профсоюза учителей одной из школ Валковского района, сотрудники бюджетной сферы не получали честно заработанные деньги с конца августа. Об этом женщина на условиях анонимности рассказала изданию KHARKIV Today.

Аванс и зарплату за сентябрь, а также аванс за октябрь учителя и другие бюджетники пока не получили.

Причиной сложившегося положения люди называют отсутствие руководителей района. Слова учителей подтвердили в РГА.

Там рассказали, что 2 сентября главу администрации, который имеет право финансовой подписи для выделения денег на зарплаты, уволили. Заместителя, который бы сделал это вместо него, тоже нет, поскольку еще в начале июня глава РГА подал документы в ОГА на его утверждения, однако никакого ответа не получил и до увольнения работал без зама.

Сотрудники райгосадминистрации рассказывают, что ранее ходили слухи о том, что в правительстве рассматривались определенные кандидатуры на должность главы РГА, однако никого так и не утвердили.

По последней информации, кандидатуру утвердят в Кабмине 7 октября.

«Правда это или нет, мы не знаем. Назначить голову обещают в пятницу, 9 октября, или понедельник, 12 октября, соответственно», – сообщили журналистам в РГА.

В администрации рассматривали вопрос о предоставлении права финансовой подписи другому человеку, однако юристы в один голос заявили, что это невозможно.

Тем временем зарплата за август до сих пор не выплачена не только работникам сферы образования и культуры, но и медикам, соцзащите, сотрудникам райсовета и администрации, а также другим бюджетникам. Размер задолженности пока что не озвучивается.

Напомним, опасная мошенница обосновалась в Харькове.

Как писала Politeka, на Харьковщине долги по зарплате с начала года выросли почти вполовину.

Также Politeka сообщала, что в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч.