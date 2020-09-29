В Харькове полицейские задержали женщину, которая почти два года находилась в розыске

В Харькове задержали злоумышленницу, которая с 2018 года разыскивалась за совершение преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество на сумму более 30 млн грн) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, передает Depo.Харьков.

Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и была хорошо осведомленной о методах работы стражей порядка. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины.

Сейчас ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на Харьковщине по состоянию на 1 сентября общая сумма задолженности по выплате зарплат составила 546,1 млн грн.

По состоянию на 1 сентября по сравнению с началом августа в Харьковской области задолженность по выплате заработной платы выросла на 8,3%, до 546,1 млн грн, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года задолженность выросла на 48,9%.

Из общей суммы 255,4 млн грн долгов приходится на экономически активные предприятия (в августе задолженность выросла на 19%, с начала года — более чем вдвое).

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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