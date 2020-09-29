На Харьковщине по состоянию на 1 сентября общая сумма задолженности по выплате зарплат составила 546,1 млн грн

По состоянию на 1 сентября по сравнению с началом августа в Харьковской области задолженность по выплате заработной платы выросла на 8,3%, до 546,1 млн грн, сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает Depo.Харьков.

С начала года задолженность выросла на 48,9%.

Из общей суммы 255,4 млн грн долгов приходится на экономически активные предприятия (в августе задолженность выросла на 19%, с начала года — более чем вдвое).

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки китайский вирус подтвержден у 426 человек - самый большой показатель в Украине

Согласно данных СНБО, всего по состоянию на утро 29 сентября китайский вирус лабораторно подтвержден у 18129 человек.

Всего в регионе от последствий ковида 341 человек умерли (8 случаев за минувшие сутки), 4331 пациента выздоровели, продолжают болеть 13457 человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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