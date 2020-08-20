Под Харьковом произошел масштабный пожар

Известно, что на заводе резиновых изделий загорелся склад предприятия в селе Безруки Дергачевского района.

Огонь почти мгновенно охватил большую площадь, передает Vgorode.

По данным спасателей, о пожаре стало известно в 18:28 19 августа.

В пос. Безруки Дергачевского района сегодня был сильный пожар на территории предприятия, где раньше производили галоши 🔥 Дым был виден чуть ли не со всех районов Харькова. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 19. August 2020

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области возник масштабный пожар

19 августа огонь охватил продуктовый магазин "Посад" в поселке Сахновщина. Далее пламя охватило и соседнее здание.

Очевидцы отмечают, что на месте пожара слышны взрывы.

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Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

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