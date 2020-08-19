Пассажирам в харьковских трамваях и троллейбусах не делают замечаний, если они едут без маски

Таких в общественном транспорте большая часть.

С понедельника Харьков в "желтой зоне" карантина, в метро начали штрафовать людей без масок, городские власти обратились и к перевозчикам с просьбой контролировать соблюдение карантина в маршрутках.

Без внимания остались троллейбусы и трамваи.

Около 09:30 18 августа корреспондент Харьков. Тудей сел в трамвай №3 на остановке возле станции метро "Холодная гора". Кондуктор была в транспорте без маски, замечаний пассажирам, которые тоже были без масок, не делала. Не соблюдала масочный режим и водитель. Из 30 пассажиров трамвая в масках были 13, некоторые спускали их так, что был прикрыт только рот.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за последние сутки выявлено 247 новых случая китайского вируса.

Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего после осложнений от вируса умерли 166 жителей Харьковской области, за сутки - четыре смерти. Выздоровели - 2733 пациента, все еще болеют - 3708.

Также мы писали, что Харьковская область не готова к ослаблению карантина.

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.