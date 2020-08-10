Российский продюсер Иосиф Пригожин подкинул украинскому президенту Владимиру Зеленскому "идею"

Он заявил, что главе украинского государства неплохо было бы отменить санкции против российских артистов, которым предыдущая власть запретила выступления в нашей стране.

Об этом он рассказал в интервью одному из российских СМИ.

По его словам, если бы украинские власти «были трезвыми», то они, первым делом, разрешили бы российским звездам снова гастролировать.

«Зеленский — артист, первое, что он должен был сделать — отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что «слуга народа» и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле», — выдал Пригожин.

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Также, в сообщении говорится, что мужчина ходит не один, а с напарником. Но он на камеру не попал.

"Будте острожны! Этот человек ходил по ЖК Дуэт дергал ручки, с ним ещё был парень в панамке, но его на камере не видно. Также его замечали в ЖК на Масельського",- написал автор.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

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Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.