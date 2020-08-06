Харьковчане получат соцвыплаты

Денежную компенсацию за «пакет малыша» в 5000 грн. начнут выдавать родителям новорожденных не раньше 1 сентября этого года.

Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, передает «Город Х»

«1 сентября, со слов министра социальной политики, начнутся выплаты компенсаций за «пакет малыша». Компенсацию получат все, кто имеет право на этот пакет, но не получил его на протяжении 2020 года», - утверждает Шпарага.

К слову, стало известно, кто может остаться без дополнительных выплат на карантине.

В частности, документом предлагают сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.

Этим законопроектом также хотят предоставлять пособия работодателям, в том числе ФЛП, которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановки деятельности до 31 августа текущего года.

Работодатель или ФЛП, который официально застрахован, имеет право на получение пособия по частичной безработице на период карантина в течение 90 календарных дней со дня приостановки производства, но не позднее 31 августа 2020 года.

Напомним, в Харькове трамвай опрокинул пожарную машину.

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