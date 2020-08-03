На Харьковщину возвращается жара, а это значит, что на пляжах области снова будет аншлаг

Однако специалисты предупреждают о том, что не на всех водоемах региона можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

На четырех пляжах области выявили существенное превышение кишечной палочки, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

В ходе проверки проб воды выяснилось, что содержание лактозоположительных кишечных палочек сильно превышает норму на пляже «Комсомольский», на пруду вблизи поселка Кегичевка и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовой. В связи с этим купаться в этих водоемах не рекомендуется.

Кроме того, сотрудники лабцентра не советуют купаться на на городском пляже в Изюме и на Безлюдовском водохранилище.

Ранее мы писали о том, что в области с каждым днем все больше ухудшается ситуация с заболеваемостью китайским вирусом.

В регионе зафиксирован очередной антирекорд с начала пандемии китайского вируса. По состоянию на 3 августа за сутки заболели 88 человек, что является максимальным показателем за все время наблюдений. Таким образом, количество заболевших уверено приближается к четырем тысячам: вирус лабораторно был подтвержден у 3950 человек.

Не последнюю роль в росте цифр играет беспечность харьковчан. На тех же пляжах каждые выходные столпотворение: люди игнорируют понятии социальной дистанции и забывают о масках.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.