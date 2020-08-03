Совсем ничего не боятся!

Среди харьковских хулиганов появился новый тренд: снимать все безобразие, которое они творят, и публиковать все это в соцсетях

При этом их совершенно не смущает тот факт, что на кадрах – очевидное нарушение закона, передает Politeka.net.

Видео очередного беспредела опубликовали на странице «Харьковские Будни» в социальной сети Инстаграм.

На кадрах двое хулиганов, которые решили «навести порядок» на парковке автоматизированного проката Nextbike. Как видно на записи, один просто бежит по сидениям велосипедов, другой же уселся и пытается поломать один из них.

При этом парни выглядят весьма довольными собой и совершенно не скрывают лиц от камеры.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

А мы продолжаем рубрику #вмиреживотных И да, скажите кто-нибудь Кернесу чтобы поскорей заканчивал реконструкцию зоопарка, макакам негде жить. dani_kotlyar завязывай бухать‼️ Gepostet von Харьковские Будни am Montag, 3. August 2020

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Харькова на Сумской парень разрисовал краской фасад свежевыкрашенного здания. Позже пользователи соцсетей опознали «героя», который поспешил похвастаться своими проделками в Инстаграм. «Художником» оказался пользователь @cryack (по предварительной информации, его настоящее имя - Никита Уткин).

Ночью сверхразумы разрисовали стену здания на Сумской. По традиции хватило мозгов опубликовать это у себя в Инстаграм. Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 2. August 2020

После того, как видео получило резонанс, автор удалил его, однако на него уже вышли общественники. В результате он согласился смыть свое творение со стены на Сумской, 28/2.

Удалять надпись вандал должен был сегодня в 14:00 в присутствии журналистов, но молодой человек предпочел избежать внимания СМИ и выбрал другое время. В пресс-службе горсовета информацию подтвердили.

Напомним, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове коммунальщики подвергли детей серьезной опасности.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.