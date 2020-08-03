В центре Харькова хулиганы разрисовали фасад здания синей краской
Причем весь этот беспредел компания снимала на видео, которое позже пошло гулять по социальным сетям, передает Politeka.net.
Как видно на записи, опубликованной в группе, возле места «преступления» компания молодых людей сидит в автомобиле. Затем один из парней, спрятав лицо под очками и детской маской, взялся «украшать» свежий фасад здания.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
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«Ночью сверхразумы разрисовали стену здания на Сумской. По традиции хватило мозгов опубликовать это у себя в Инстаграм», – говорится в подписи к фото.
Действия молодого человека вызвали возмущение среди пользователей соцсетей. Одни траиционно предлагали свои варианты наказания, другие рекомендовали полиции внимательнее смотреть подобнее видео, а третьи предположили, что такие товарищи делают вред не больше, чем те, ктозавешивает здания рекламой и пластиковыми конструкциями.
«Сейчас полиции вобще нечего делать не надо. По инсте или фб прошлись и все. Иди арестовывай. Там и манияки, и убийцы, и хулиганье, и нарики. Все на видео. Ходи только собирай их», «А этих дибилоидов на стройку на месяц. Щебень грузить», «сломать руки и ноги», «А то что эти дома изуродованы пластиком, балконами, рекламой и т.д. то это никого не смущает?🤦♂️», «Пусть все восстановят! Ну и штраф 10 тыс гр!», – пишут в комментариях.
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