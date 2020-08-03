Для ремонта одной из харьковских школ закупят стройматериалы, цены на которые существенно превышают рыночные

Капитальный ремонт ремонте здания и благоустройство прилегающей территории специализированной школы I-III ступеней №132 на Новгородской, 1 обойдется харьковскому бюджету в 15,84 млн. грн, сообщает Харьковский антикоррупционный центр на своей странице в Фейсбуке.

Договор на проведение работ управление образования администрации Шевченковского района заключило с ПОГ «Орембудсервис».

Расследователи обратили внимание на то, что цены на материалы очень завышены. Так, щебень для ремонта собираются покупать по цене, которая выше двух тысяч гривен, хотя в Мерефе его можно купить по тысяче гривен за кубометр.

Цемент марки М400 подрядчик планирует поставлять по 4714 гривен за тонну. В то же время Харьковский национальный университет внутренних дел платит за такой цемент по 2897 гривен.

И это – еще не все. Так, бетонные лотки «Стандартпарк» вообще планируют покупать по 7117 грнивен за штуку, хотя производитель продает их через систему «Прозорро» вдвое дешевле. Переплата на этой позиции – более двух тысяч гривен.

Клей Kreisel 220 продается по розничным ценам 6,9 грнивен за килограмм, но для ремонта школы подрядчик собирается покупать по 9,45 гривен.

Ранее мы писали о том, что КП «Харьковский зоопарк» закупит овощей, фруктов, ягод и орехов почти на два миллиона гривен. Правда, ориентировочные цены в тендерной документации на каждую из позиций не указаны.

Мы также писали о том, что самый помпезный парк Харькова решил обзавестись лодкой для музыкантов за 158 тысяч гривен. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького хочет купить плавсредство, которое должно иметь длину 3950 миллиметров, ширину - 1620 миллиметров, грузоподъемность - не менее 500 килограмм.

Напомним, сломанный лифт в больнице вывел харьковчанина из себя.

Как сообщала Politeka, у Кернеса спустят 150 миллионов на очередную реконструкцию.

Также Politeka писала, что у Кернеса потратят миллионы на ремонт мэрии.