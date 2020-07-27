Здание мэрии Харькова планируют отремонтировать, потратив на работы более двух миллионов гривен

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на портал госзакупок ProZorro. Согласно опубликованной информации, на ремонт служебной лестницы, коридоров, 14 кабинетов, большого зала и подвала собираются потратить 2,015 млн. грн.

Также в эту сумму входит замена 17 люминесцентных светильников светодиодными конструкциями в холле мэрии.

Что касается плана работ, то в сессионном зале оштукатурят и покрасят стены, в подвале уберут масляную краску, оштукатурят стены и потолок. Также здесь демонтируют старую плитку, выровняют пол и уложат новое покрытие.

На портале заявка от горсовета появилась 23 июня, а уже 10 июля озвучили имя победителя тендера. За победу боролись частная коммерческо-строительная компания «Венера» и ООО "Техникабуд плюс". Во время торгов стоимость тендера удалось снизить на 10 131 гривну. Интересно, что разница в предложении составила всего одну гривну.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове потратят на покупку катафалка более пяти миллионов гривен. Договор по поставке VIP-авто Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse коммунальное предприятие «Ритуал» планирует заключить с ООО «Престиж Авто Харьков».

Фирма, где будут покупать машину, принадлежит депутату Харьковского горсовета и другу мэра Геннадия Кернеса Игорю Ариху. Ее совладельцами также являются брат депутата Дмитрий Арих и сын Денис. Руководит ею помощник Игоря Ариха Иван Гуляев.

Напомним, харьковская подземка "потеряла" половину пассажиров.

Как сообщала Politeka, у Кернеса "подключили" Красный Крест для пиара перед выборами.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как в городе "капитально" ремонтируют улицы.