Несмотря на то, что Харьковщина в «зеленой» карантинной зоне, ситуация с заболеваемостью здесь ухудшается с каждым днем

В регионе зафиксировано сразу два антирекорда с начала пандемии китайского вируса, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию с сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, по состоянию на 3 августа за сутки заболели 88 человек, что является максимальным показателем за все время наблюдений. Таким образом, количество заболевших уверено приближается к четырем тысячам: вирус лабораторно был подтвержден у 3950 человек.

За последние сутки выздоровели 66 жителей Харьковщины, всего же эта цифра составляет 2253. «Активных» пациентов сейчас 1565 человек, прирост за сутки составил 22.

Скончались от коронавируса 132 заболевших.

Отметим, что предыдущий антирекорд зафиксирован в субботу, 1 августа. Тогда зафиксировали 86 новых случаев заражения, что на один больше, чем накануне, 31 июля.

Несмотря на пугающую тенденции, жители Харькова и области продолжают игнорировать маски и социальную дистанцию. На пляжах – полный аншлаг, в парках, скверах и на улицах защитные маски становятся все более редким явлением, и лишь в общественном транспорте граждане еще кое-как соблюдают предписание.

Ранее мы писали о том, что Украину поделили на четыре карантинных зоны. Определяет уровень опасности Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

От того, как в области будет складываться эпидемиологическая ситуация, ее могут отнести к одному из четырех уровней безопасности: «зеленому», «желтому», «оранжевому» или «красному». Самое интересное, что районы и города одного региона могут попасть в разные зоны.

На данный момент Харьковщина находится в «зеленой» зоне.

Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.