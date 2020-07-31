На Харьковщине зафиксировано самое большое количество заражений китайским вирусом за сутки за весь период пандемии
По состоянию на последний день июля в регионе – 85 лабораторно подтвержденных новых заражений, передает Politeka.net со ссылкой на систему мониторинга СНБО Украины.
Это – максимальный показатель в области с начала пандемии.
Всего коронавирус выявлен у 3711 жителей Харьковщины, 2152 человека выздоровели, причем 43 – за последние сутки, 127 граждан умерли, 1432 болеют.
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Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 июля, когда в области за сутки зафиксировали 78 новых заражений.
Ранее мы писали о том, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 1 августа все регионы Украины разделят на карантинные зоны, и Харьковщина – не исключение. Определять уровень опасности будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
От того, как в области будет складываться эпидемиологическая ситуация, ее могут отнести к одному из четырех уровней безопасности: «зеленому», «желтому», «оранжевому» или «красному». Самое интересное, что районы и города одного региона могут попасть в разные зоны.
В зависимости от присвоенного уровня, в каждом регионе будут действовать разные ограничения.
Мы также рассказывали, что, по словам специалистов, источником массового заражения коронавирусом является общественный транспорт. Люди игнорируют маски и понятие социальной дистанции, из-за чего количество заболевших продолжает расти.
Также распространению болезни способствуют аншлаги на пляжах, где яблоку негде упасть.
Врачи просят граждан не забывать о том, что вирус никуда не делся, и пользоваться средствами защиты в общественных местах.
Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.