На Харьковщине зафиксировано самое большое количество заражений китайским вирусом за сутки за весь период пандемии

По состоянию на последний день июля в регионе – 85 лабораторно подтвержденных новых заражений, передает Politeka.net со ссылкой на систему мониторинга СНБО Украины.

Это – максимальный показатель в области с начала пандемии.

Всего коронавирус выявлен у 3711 жителей Харьковщины, 2152 человека выздоровели, причем 43 – за последние сутки, 127 граждан умерли, 1432 болеют.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 июля, когда в области за сутки зафиксировали 78 новых заражений.

Ранее мы писали о том, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 1 августа все регионы Украины разделят на карантинные зоны, и Харьковщина – не исключение. Определять уровень опасности будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

От того, как в области будет складываться эпидемиологическая ситуация, ее могут отнести к одному из четырех уровней безопасности: «зеленому», «желтому», «оранжевому» или «красному». Самое интересное, что районы и города одного региона могут попасть в разные зоны.

В зависимости от присвоенного уровня, в каждом регионе будут действовать разные ограничения.

Мы также рассказывали, что, по словам специалистов, источником массового заражения коронавирусом является общественный транспорт. Люди игнорируют маски и понятие социальной дистанции, из-за чего количество заболевших продолжает расти.

Также распространению болезни способствуют аншлаги на пляжах, где яблоку негде упасть.

Врачи просят граждан не забывать о том, что вирус никуда не делся, и пользоваться средствами защиты в общественных местах.

Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.