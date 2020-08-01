Вторые сутки подряд Харьковская область устанавливает печальный рекорд по количеству людей, у которых выявлен китайский вирус

По состоянию на первый день августа в регионе зафиксировано 86 случаев заражения, что на один больше, нежели накануне, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Таким образом, Харьковщина побила все предыдущие показатели заражения с начала пандемии.

Также за последние сутки от вируса скончался один человек, еще 20 граждан выздоровели.

Всего в Харькове и области подтверждено 3790 случаев заражения, 2172 человека выздоровели, 128 умерли.

Еще 101 случай - под подозрением.

Отметим, что, не смотря на масштабы выявления новых заражений, Харьковская область пока что находится в «зеленой» зоне.

Как известно, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с сегодняшнего дня все регионы Украины разделены на карантинные зоны. От того, как в каждой области будет складываться эпидемиологическая ситуация, ее могут отнести к одному из четырех уровней безопасности: «зеленому», «желтому», «оранжевому» или «красному». Самое интересное, что районы и города одной области могут попасть в разные зоны.

Определять уровень опасности будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соответственно, «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни устанавливаются на той территории региона, где зафиксировано серьезное распространение вируса из Китая. Если же по области не будет решения Госкомиссии ТЭБ и ЧС, то это означает, что она находится в «зеленой зоне».

В зависимости от присвоенного уровня, в каждом регионе будут действовать разные ограничения.

Отметим, что сегодня, как уже упоминалось выше, Харковщина в «зеленой» зоне.

Ранее мы писали, что, по словам специалистов, больше всего людей заражаются вирусом в общественном транспорте. Граждане игнорируют маски и социальную дистанцию, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки.

Аналогичная ситуация наблюдаэтся и в местах массового отдыха людей: на пляжах и в парках.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.