Пенсионер, который работает маляром на КП «Харьковводоканал», заработал на продаже пистолета и боеприпасов к нему 24 тысячи гривен

Об инциденте, который произошел еще в январе 2020 года, но суд состоялся только сейчас, сообщает KHARKIV Today.

По информации издания, пенсионер при невыясненных оюстоятельствах купил оружие и боеприпасы, которые хранил у себя дома. Однако в январе он решил продать пистолет с надписью FROMMER PAT STOP CAL.7.65 и 19 патронов к нему, выручив 24 тысячи гривен.

Как позже установила экспертиза, оружие является боевым огнестрелом. Это – самозарядный пистолет венгерского производства модели Frommer Stop калибра 7,65 мм.

Во врем обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили в гараже 47 патронов без маркировки.

Во время суда пенсионер полностью признал свою вину. По его словам, оружие и патроны он выкопал в лесу, поскольку увлекается раскопками. Когда же ему понадобились деньги на операцию, он продал находку.

Ленинский районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и приговорил его к трем годам лишения свободы с годом испытательного срока.

Учитывая положительную характеристику обвиняемого и его возраст, суд принял решение освободить пенсионера от отбывания наказания и дал ему испытательный срок. При этом он должен периодически появляться в уполномоченные органы для регистрации, сообщать об изменениях места жительства и работы, а также не покидать пределы страны без согласования.

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