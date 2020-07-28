Гибель четырех сотрудников «Харьковводоканала» во время проведения дренажных работ потрясла город
Однако, если в социальных сетях трагедию прокомментировали все, кому не лень, высказав свои соболезнования семьям погибших и обсудив все детали произошедшего, на сайте мэрии – тишина. На это обратил внимание депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.
«На сайте горсовета ни слова. Ни о самой трагедии. Ни сочувствия. Ни сожаления. Да, понятно, что это никак не вкладывается в общую картинку успешного Харькова. И жутко диссонирует с миллионом цветов-однолеток или фонтаном с танцующими обезьянами», – пишет юрист на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Все дело в том, считает он, что харьковчане уже давно стали заложниками управленческих решений и странных приоритетов.
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«И в первую очередь заложниками являются сотрудники КП, врачи, учителя и прочие работники бюджетных учреждений. И чем дальше, тем больше у нас всех проявляется Стокгольмский синдром. Вот только иногда приходится платить за всё это очень страшную цену», – отмечает автор.
Он выразил соболезнования родственникам погибших и задался риторическим вопросом относительно того, будут ли сделаны хоть какие-то выводы и накажут ли виновных.
Отметим, что на сайте КП «Харьковводоканал» официальные соболезнования появились только сегодня утром.
«Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, администрация и первичная профсоюзная организация предприятия, сотрудники комплексов и подразделений выражают искренние соболезнования родным и близким трагически ушедших четырех работников Городских очистных сооружений №2 комплекса «Харьковводоотведение», – говорится на сайте компании.
При этом на предприятии пообещали взять на себя расходы на похороны сотрудников и материальную помощь их семьям.
Напомним, что трагедия произошла на Безлюдовке вчера. Сообщение о том, что люди задохнулись в колодце на иловом поле, поступила правоохранителям в 14:14. Прибыв на место, спасатели достали из колодца четыре тела: троих мужчин и женщину. Все они отравились аммиаком. По информации в соцсетях, среди погибших – муж и жена.
Расследованием обстоятельств трагедии занимаются правоохранительные органы.
Напомним, ЧП на очистных сооружениях в Харькове обрастает подробностями.
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