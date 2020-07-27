Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений
В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.
По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.
Они погибли от отравления аммиаком.
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Как отметили в полиции, у работников коммунального предприятия не было средств индивидуальной защиты.
Сообщение о том, что в колодце в ходе проведения ремонтных работ отравились газами три человека, поступило в Основянский отдел полиции от работника водоканала в 14:14. Чуть позже стало известно о четвёртом погибшем.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.
По факту гибели людей в полиции возбудили уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что в Харькове появился новый «фонтан», на создание которого власти города не потратили ни копейки бюджетных средств. Огромный столб воды высотой с девятиэтажный дом возле ТРК Украина ошеломил харьковчан, а видео этого «явления» вскоре разлетелось по городским пабликам.
Причина такого происшествия банально проста – прорыв трубы.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.