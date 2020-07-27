Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений

В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.

По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.

Они погибли от отравления аммиаком.

Как отметили в полиции, у работников коммунального предприятия не было средств индивидуальной защиты.

Сообщение о том, что в колодце в ходе проведения ремонтных работ отравились газами три человека, поступило в Основянский отдел полиции от работника водоканала в 14:14. Чуть позже стало известно о четвёртом погибшем.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

По факту гибели людей в полиции возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Харькове появился новый «фонтан», на создание которого власти города не потратили ни копейки бюджетных средств. Огромный столб воды высотой с девятиэтажный дом возле ТРК Украина ошеломил харьковчан, а видео этого «явления» вскоре разлетелось по городским пабликам.

Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 19. Juni 2020

Причина такого происшествия банально проста – прорыв трубы.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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