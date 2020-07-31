В такую же сумму обошлось "звездное небо" на Сумской

17 миллионов гривен потратять из бюджета Харькова на замену синтетического покрытия футбольного поля академии «Металлиста»

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Ссылаясь на систему публичных закупок ProZorro, расследователи информируют, что реконструкцию искусственного футбольного поля по улице Плехановской, 65 планирует Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех».

«По этому адресу находятся футбольные поля детской академии «Металлист». В коммунальной собственности города находятся два земельных участка общей площадью 3,1 га по адресу, где находится детская академия», – говорится в сообщении.

В ходе реконструкции планируется переложить искусственное синтетическое покрытие с вшитой разметкой на футбольном поле (108,7 х 72,7 м.) общей площадью 7902 кв.м. Также должны установить ограждающую пластиковую сетку общей площадью 1422 кв.м и двое стандартных ворот с сеткой высотой 2,44 м, длиной 7,32 м.

В смету входит и приобретение машины по уходу за синтетическим покрытием из искусственной травы и беговыми дорожками.

Аукцион состоится 13 августа.

Ранее мы писали о том, что известная харьковская журналистка Татьяна Доцяк обратилась к властям города с просьбой отремонтировать дорогу, которая ведет к онкоцентру в Померках. Она запустила флешмоб #километркернеса, в котором призвала всех, кто едет в больницу или лежит там, фотографировать убитую в хлам дорогу и публиковать на своих страницах.

По словам автора инициативы, стоимость дороги «потянула» бы не более семи миллионов гривен, однако ни город, ни область за нее не берутся, поскольку не могут определиться, на чьем она балансе.

Мы также рассказывали о том, что мэрия собирается купить вип-катафалк за пять миллионов гривен у фирмы, которая имеет отношение к другу харьковского градоначальника.

Договор по поставке VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse коммунальное предприятие «Ритуал» планирует заключить с ООО «Престиж Авто Харьков», сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, сломанный лифт в больнице вывел харьковчанина из себя.

Как сообщала Politeka, у Кернеса потратят миллионы на ремонт мэрии.

Также Politeka писала, что у Кернеса оправдались за трагедию с пациентом в Харькове.