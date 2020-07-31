В Харькове с 2016 года продолжается реконструкция зоопарка

В сети опубликовали видео, где показано, на каком этапе работы по масштабной реконструкции сейчас, передает Politeka.net.

На записи видно, как начинает вырисовываться вид будущего зоопарка, который решили преобразовать и сделать, по заверениям властей, «первым зоопарком в Украине европейского уровня».

На кадрах видно, что стройка – в самом разгаре, и уже угадываются определенные зоны: на финишной прямой строительство «Планеты обезьян», растет океанариум, появляются ландшафты для каждой из тематических зон, которых, согласно проекту, будет 14. Это «Тропа тигра», «Дикая Австралия», «Африканское сафари», «Африканская саванна», «Южная Америка», «Мир побережья», «Планета обезьян», «Королевство слонов», «Водный мир" (океанариум), «Верблюды», «Жители гор», «Детский зоопарк», «Террариум» и «Аллигатор».

В администрации зоопарка отметили, что после реконструкции животные будут находиться не в клетках, а в просторных вольерах, максимально приближенных к зоне их естественного обитания.

Также руководство коммунального предприятия подчеркнуло, что что изменения коснулись не только зданий и сооружений. Сейчас активную переподготовку проходят и сотрудники предприятия. Например, смотрители проходят тренинги по европейским стандартам безопасности и обращения с животными, особенностям обогащения среды обитания.

Предполагается, что вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Платить нужно будет только за посещение океанариума.

Реконструкция Харьковского зоопарка началась еще летом 2016 года. Планировалось полностью ее завершить в течение двух лет. Однако из-за большой стоимости проекта сроки реконструкции затянулись. В результате открыт для посетителей зоопарк будет не раньше следующего года.

По подсчетам экспертов, общая сумма строительства всех зон Харьковского зоопарка достигнет более двух миллиардов гривен. Самым дорогим объектом является здание океанариума. В 2020 году на его строительство планируют потратить 104 миллиона.

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