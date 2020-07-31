Чем ближе местные выборы, тем горячее в штабах кандидатов, и Харьков – не исключение

Politeka.net уже писала о том, что город и окрестности наводнили огромные баннеры и борды с рекламой блока Кернеса, а на киосках и магазинах висят агитационные плакаты с лицом действующего мера. Более того, в центре граффити с нобелевским лауреатом Львом Ландау зарисовали картинами успешного Харькова, который, на первый взгляд, кажется в огне.

Однако на этом полет мысли креативщиков Геннадия Адольфовича не иссяк, и об очередной идее, как привлечь побольше электората для главы мэрии, рассказал телеграмм-канал «РАКЛЫ». Каким-то образом к администраторам группы попал эскиз росписи стены в одном из ремонтирующихся воркаут-клубов Харькова. В публикации отметили, что движение «воркаут-стрит» поддерживают и продвигают в горсовете, что есть хорошо, однако без курьезов не обходится.

«В принципе идея автора ясна: изобразить известных харьковских спортсменов (здесь мы можем узнать лучника Рубана, боксеров Гвоздика и Федченко, пловчиху Клочкову) в виде супергероев из различных американских комиксов, а по центру, подобно Профессору Икс Чарльзу Ксавьеру из «Людей Икс», разместился их мудрый руководитель, кандидат политологических наук Геннадий Адольфович Кернес», – говорится в сообщении, дополненном пресловутой картиной.

При этом отмечается, что авторы явно перестарались в своем желании изобразить мэра Харькова серьезным человеком «на фоне переодетых в клоунские костюмы спортсменов»:

«В результате Геннадий Кернес получился больше похожим на «Отца народов» с детьми или лидера Северной Кореи, окружённого верными вассалами. Вот так самолюбование и раболепие приближенных, наложенные на монументальную живопись в стиле соцреализма, могут превратить в «совок» не только американский капиталистический комикс, но и жизнь в полуторамиллионном европейском городе», – подытожил автор.

Ранее мы писали о том, что в Харькове объявили флешмоб «Километр Кернеса», желая привлечь внимание городских властей к «убитому» участку дороги возле онкоцентра в Померках.

Напомним, у Кернеса потратят миллионы на ремонт мэрии.

Как сообщала Politeka, у Кернеса "подключили" Красный Крест для пиара перед выборами.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как в городе "капитально" ремонтируют улицы.