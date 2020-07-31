Чем ближе местные выборы, тем горячее в штабах кандидатов, и Харьков – не исключение
Politeka.net уже писала о том, что город и окрестности наводнили огромные баннеры и борды с рекламой блока Кернеса, а на киосках и магазинах висят агитационные плакаты с лицом действующего мера. Более того, в центре граффити с нобелевским лауреатом Львом Ландау зарисовали картинами успешного Харькова, который, на первый взгляд, кажется в огне.
Однако на этом полет мысли креативщиков Геннадия Адольфовича не иссяк, и об очередной идее, как привлечь побольше электората для главы мэрии, рассказал телеграмм-канал «РАКЛЫ». Каким-то образом к администраторам группы попал эскиз росписи стены в одном из ремонтирующихся воркаут-клубов Харькова. В публикации отметили, что движение «воркаут-стрит» поддерживают и продвигают в горсовете, что есть хорошо, однако без курьезов не обходится.
Резко помолодевшую Пугачеву застукали с Лепсом, курила и флиртовала: «Многих бесит ее…»
Бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы
Волочкова в мини-платье изогнулась и выставила пятую точку: «В объятиях любимого - это…»
Бузова сняла белье, максимально привлекая внимание к новой песне: "Мне, как женскому психологу..."
«В принципе идея автора ясна: изобразить известных харьковских спортсменов (здесь мы можем узнать лучника Рубана, боксеров Гвоздика и Федченко, пловчиху Клочкову) в виде супергероев из различных американских комиксов, а по центру, подобно Профессору Икс Чарльзу Ксавьеру из «Людей Икс», разместился их мудрый руководитель, кандидат политологических наук Геннадий Адольфович Кернес», – говорится в сообщении, дополненном пресловутой картиной.
При этом отмечается, что авторы явно перестарались в своем желании изобразить мэра Харькова серьезным человеком «на фоне переодетых в клоунские костюмы спортсменов»:
«В результате Геннадий Кернес получился больше похожим на «Отца народов» с детьми или лидера Северной Кореи, окружённого верными вассалами. Вот так самолюбование и раболепие приближенных, наложенные на монументальную живопись в стиле соцреализма, могут превратить в «совок» не только американский капиталистический комикс, но и жизнь в полуторамиллионном европейском городе», – подытожил автор.
Ранее мы писали о том, что в Харькове объявили флешмоб «Километр Кернеса», желая привлечь внимание городских властей к «убитому» участку дороги возле онкоцентра в Померках.
Напомним, у Кернеса потратят миллионы на ремонт мэрии.
Как сообщала Politeka, у Кернеса "подключили" Красный Крест для пиара перед выборами.
Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как в городе "капитально" ремонтируют улицы.