В Харькове неизвестные порезали колеса у четырех маршруток, которые курсируют по маршруту «Барабашово – Пролетарская»

Фотографии и видео последствий действий злоумышленников опубликовали в группе «Типичное ХТЗ», передает Politeka.net.

Кто это сделал и для чего, остается загадкой. В комментариях под публикацией пользователи говорят о разборках за маршруты.

«Вчера было видео такого маршрута нарушителя, вот, видимо, наказал кто-то», «Думаю, порезали те, кого они с маршрута выдавили», – рассуждают люди.

Ранее неупорядоченность графика движения маршруток так достала харьковчан, что они решили обратиться к городским властям. На сайте мэрии появилась электронная петиция с требованием провести контроль за соблюдением интервалов маршруток.

«Перевозчики многих маршрутов не соблюдают указанных ими же интервалы между маршрутками. На сайте указано 15-20 минут, на самом деле – больше часа не было транспорта (например, 152 маршрут), перевозчик должен отвечать за качество, если он не может выполнять свои обязанности, пусть их выполняет другой перевозчик», – заявил автор петиции Артем Мусиенко.

Мы также рассказывали о том, что у Кернеса попросили повлиять на перевозчиков, чтобы те привели в порядок маршрутки.

«Жители города Харькова и гости просят заставить предпринимателей отремонтировать действующие маршрутки и не допускать к выезду неисправленные автобусы. Передвижение на таких маршрутках каждый день становится небезопасным и некомфортным», – написал на сайте горсовета Михаил Бойков, автор соответствующей петиции.

Напомним, салон маршрутки вывел харьковчан из себя, кадры беспредела.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

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