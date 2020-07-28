Несмотря на то, что карантин и китайский вирус никуда не делись, харьковчане решили на свой страх и риск вырваться на отдых за границу

И путешествие в солнечный Египет началось с того, что рейс на Шарм-эль-Шейх задержали из-за сломанного туалета. Об инциденте написали очевидцы в группе Харьков City в социальной сети Фейсбук.

«В харьковском аэропорту уже больше часа стоит самолет с полной посадкой в Шарм-эль-Шейх. Говорят, что якобы сломался туалет. Душно, не передать словами. Маски уже давно все сняли», – говорится в подписи к снимку из салона авиалайнера.

«Бедненькие... Это, наверное, те, кто с марта месяца просидел на "карантине" и громче всех кричал на каждом углу: накормите моих детей, и я останусь дома.😡😡😡», «Мне действительно очень интересно, в сутки в Украине диагностировали более 1000 (!) случаев коронавируса, какая острая необходимость лететь куда-то в это рискованное время отдыхать? Возможно, я чего-то не понимаю.😱😳😷», «Забитый самолет в Египет - и никого в масках! Вон в США 1 тетку без маски с самолета выперли под громкие аплодисменты», «Это их ...Господь останавливает ! Не надо ехать, побудьте дома», – комментируют произошедшее пользователи.

Тем временем число зараженных китайским вирусом на Харьковщине продолжает расти. Так, количество заболевших перевалило за 3400 человек, болезнь унесла 122 жизни.

В связи с тем, что COVID-19 пока не побежден, регион могут поделить на четыре зоны разного уровня опасности, от «зеленой» до «красной», в каждой из которых будут действовать свои правила каранатина.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.