В одной области может быть сразу несколько зон

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 1 августа все регионы Украины разделят на карантинные зоны

И Харьковщина не станет исключением, передает «Город Х».

Речь идет о постановлении от 22 июля № 641 «Об установлении карантина и усилении противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2о».

От того, как в Харьковской области будет складываться эпидемиологическая ситуация, ее могут отнести к одному из четырех уровней безопасности: «зеленому», «желтому», «оранжевому» или «красному». Самое интересное, что районы и города одной области могут попасть в разные зоны.

Определять уровень опасности будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соответственно, «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни устанавливаются на той территории региона, где зафиксировано серьезное распространение вируса из Китая. Если же по области не будет решения Госкомиссии ТЭБ и ЧС, то это означает, что она находится в «зеленой зоне».

В зависимости от присвоенного уровня, в каждом регионе будут действовать разные ограничения.

Ранее мы писали о том, что Харьковщина установила новый антирекорд по количеству зараженных. 24 июля в области было выявлено 74 новых случая заболевания.

Печальное лидерство по количеству новых заражений держат Харьков и Харьковский район, а также Чугуевский, Змиевский и Дергачевский районы.

Ранее мы писали, что основным источником заражения COVID-19 в Харькове считается общественный транспорт.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.