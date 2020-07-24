В Индустриальном районе Харькова расцвели кактусы

Пара опунций радуют людей, которые бывают в районе улицы Северина Потоцкого, 38а, передает Politeka.net.

Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук.

Кроме опунций, в этом районе также можно увидеть огромную агаву.

«Очень красиво! Я их видела несколько лет назад!!! Один только вопрос: КТО ТОТ СМЕЛЬЧАК, который высаживает их на лето во двор? Это сколько любви к кактусам нужно проявить!», «ХТЗ родина кактусов», «То чувство, когда даже во дворе ХТЗ цветет кактус, а у тебя – нет», «Будет и на нашем подоконнике праздник)», – пишут в комментариях.

Пока одни наводят красоту и любуются ею, другие уничтожают ее ради денег. Так, очередной любитель легкого заработка попал в объектив камеры видеонаблюдения в Харькове.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

В сети опубликовали видео, на котором то ли мужчина, то ли женщина дергают с клумбы растения, похожие на цветущие лилии, и прячут их в пакет. Человек работает быстро, и складывается впечатление, что такой ночной рейд за цветами для злоумышленника – не первый.

«Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы. А потом, небось, стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене», – подписал автор видео.

Ранее мы рассказывали о том, что не так давно в сети опубликовали видео, на котором девушка в розовой куртке, не смущаясь рвет цветы с корнями с клумбы в саду Шевченко и раскладывает их в несколько пакетов.

🥀 Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы А потом небось стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене. ➖ Харьков LIVE ➖ Gepostet von Харьков LIVE am Freitag, 3. Juli 2020

Напоним, в харьковской высотке пернатый десант испоганил целый этаж.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

Также Politeka писала, что донецкий переселенец изменил до неузнаваемости харьковский двор.