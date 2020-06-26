Пока жители Харькова воруют среди бела дня цветы в центральном парке, люди, бежавшие в этот город от войны, превращают его в сказку

По крайней мере, один из донецких переселенцев решил отблагодарить Харьков за то, что здесь он нашел приют и мир, передает Politeka.net.

Он изменил двор многоэтажки по улице Владислава Зубенко, 21 до неузнаваемости, а фотографии преображения опубликовали в группе «Жить в Харькове».

Мужчина превратил клумбу возле дома в настоящее произведение искусства. Как видно на снимках, он не просто облагородил территорию, украсив ее разноцветными камнями, заборами и декоративными элементами в виде печки с посудой, телеги с цветами и садовыми фигурами, но и посадил кусты роз и других растений, которые теперь радую глаз жителей и гостей двора.

Кроме того, переселенец разрисовал одну из стен подъезда и часть фасада первого этажа дома украинскими мотивами: хата под камышовой крышей, сад с мальвами, цветочные поля.

«Вот она - любовь к Украине в деле! Молодец! Мы гордимся такими донеччанами! Эх, не была б я замужОм)) У меня тут есть где ему развернуться)) Криничку б поставили, тележку с цветами», «Круто!! Золотые руки, дай ему бог здоровья!💙💛», «Главное, чтоб не нашлось отморозков все изгадить! Своими руками не сделают, а чужую красоту изгадят!», «Круто! Молодец! Трудяжка 80 уровня!», «Да, молодец. Но если бы живущие рядом люди хотя бы уважали работу, а не бросали бычки в клумбу и т.д.», – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, в Харькове забил фонтан в десятки метров высотой.

Как сообщала Politeka, в Харькове восстали против ресторана, где работают люди с инвалидностью.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.