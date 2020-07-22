Пациенты Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи показали, что происходит за стенами медучреждения

В группе «Брутальный Харьков» появилось видео, сделанное в отделении политравмы на втором этаже, передает Politeka.net. Девушка показала, в каком состоянии находится туалет.

Как видно на записи, небольшое помещение буквально завалено пакетами с мусором, хотя уборку там должны проводить каждые три часа.

«Для людей на колясках инвалидных или костылях - супер условия», – иронизирует автор.

По словам девушки, когда люди с гипсом или на костылях идут в туалет, весь мусор падает им на ноги.

«Санитарок, как известно, нет. Медсестры говорят, что убирать должны сами», – рассказала она.

❗️4я Неотложка, в "кабинете" где уборка должна быть каждые 3 часа, уборки нет сутками! Отделение политравма, для людей на колясках инвалидных или костылях - супер условия. 2й этаж политравма Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 21. Juli 2020

«Убирать действительно должны санитарки, но и люди должны быть людьми, а не свиньями», «Досокращались!», «Кто хочет поработать санитаркой? Никто...», «Кому хочется работать за 3 тысячи и еще с угрозами от гл. врача, что незаменимых нет», «Капец - это когда кто-то выкладывает подобные видео в сеть, с возмущением и брезгливостью, совершенно не задумываясь о том, какая нехватка мед. персонала по всей стране! А кто из вас альтруист, пойдите покажите, как надо убирать каждые 3 часа уборные за 3000. Многие родственники пациентов судно не вынесут за ними, не говоря уже о том, чтобы попасть в урну пустой бутылкой!», – реагируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что, пока в центре Харькова десятки миллионов закачивают в парки и скверы, возле городских больниц творится настоящий ад. Какой именно, показала на своей странице в Фейсбуке известный харьковский журналист Татьяна Доцяк.

Она опубликовала фото подъезда к одной из больниц города, который назвать дорогой язык не поворачивается. Скорее – направление из ям и луж. Единственное достоинство этой дороги – ее постоянство.

Напомним, крик души харьковского главврача всколыхнул Украину.

Как сообщала Politeka, харьковчанин в тяжелом состоянии попал в больницу, палату показали в сети.

Также Politeka писала, что известный блогер разнес чиновников за пиар на врачах.