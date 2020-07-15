В среду, 15 июля, в Харькове проверят систему оповещения

Сирены завоют в городе и области в 14:25, сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте гражданской защиты ХОГА, звуковой сигнал «Внимание всем!» будет прерывистым. При этом граждан просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее мы писали о том, что в Харькове «заминировали» сразу 242 объекта.

В полиции отметили, что правоохранители получили сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, местных банках, а также в зданиях вокзалов и в харьковском аэропорту. Соответствующее сообщение поступило на электронную почту полиции.

В целом полицейские проверили на взрывчатку все адреса и эвакуировали 506 человек. Во время обследования объектов никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, на Харьковщине женщина заплатила жизнью за подпал травы.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове.

Ранее Politeka писала, что жителей Харьковщины предупредили об опасных ловушках на дорогах.