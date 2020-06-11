Жители Харьковской области столкнулись с новой напастью на дорогах региона и поспешили предупредить других

В группе «Харьков LІVE» рассказали об опасности для пешеходов и владельцев транспортных средств. Речь идет об огромных стальных шипах-тройчатках, напоминающих лапу курицы, которые неизвестные закапывают на дороге.

«На днях в окрестностях нашего поселка Манченки при въезде в лес были найдены неопознанные объекты! А именно огромные стальные шипы которые торчали из земли на дороге! Как видно на фото, шипы были кем-то намерено сварены, они были вставлены в землю так чтобы три острых шипа торчали вверх, и замаскированы!», – говорится в сообщении, дополненным красноречивыми фотографиями.

По словам автора, если на такой шип наехать колесом, придется отправлять машину или велосипед в ремонт. Если же на него наступит ребенок, то последствия могут быть очень плачевными, ведь даже скорая помощь в поселок из Мерефы едет минимум 40 минут.

«Увидев эти шипы, я лично испытываю ужас и недоумение, что за тварь могла такое сделать!? Как будто мы в зоне боевых действий, и они поставлены, чтобы навредить врагу. А что будет дальше, растяжки со взрывчаткой?», – негодует автор.

В комментариях люди пишут о том, что подобные ловушки есть не только в Манченках, а также рассуждают, для чего это делается. Одни считают подобные действия проделками зоозащитников, другие грешат на тех, кто рубит лес.

«Живу в Харьковской обл., с. Сиряки, у нас такие же шипы😠», «Эти шипы не против дровосеков, сами дровосеки ставят их в Дергачевском лесу, где идёт вырубка «делового» дуба, их там полно. Таким макаром дровосеки охраняют спиленный дуб», «Шиномонтажники клиентов набивают», «эти шипы ставят экоактивисты против машин, велосипедов и людей, чтобы люди в лесу не мешали животным жить», – отмечают под публикацией.

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