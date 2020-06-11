После резкого повышения температуры воздуха и начала купального сезона на Харьковщине активизировались змеи и прочая земноводная живность

Так, 12-летний ребенок стал жертвой гадюки в поселке Васищево, передает Politeka.net cо ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, семья с ребенком устроила пикник. В какой-то момент мальчика за ногу в траве укусила змея. У него случился анафилактический шок, и пострадавшего срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Мальчик был в сознании, но дышал с трудом, поскольку яд вызвал тяжелую реакцию организма. В больнице медики ввели ему вакцину против змеиного яда, и состояние ребенка стабилизировалось.

По мнению специалистов, его укусила краснокнижная гадюка Никольского. Взрослый человек не умрет от ее яда, а вот дети и аллергики находятся в группе риска. В случае отсутствия своевременной помощи все может закончиться плачевно.

Отметим, что за последние несколько дней это второй случай укуса ребенка змеей. 9 июня жертвой змеи стал пятилетний житель Змиевского района Харьковщины.

К счастью, сейчас жизнь обоих детей вне опасности.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове молодой отец отлучился по делам, оставив в машине, припаркованной на открытой территории, маленькую дочь и ключи. Девочка закрылась в автомобиле, и мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы спасти ребенка. Учитывая, что на улице высокая температура, салон транспортного средства, полностью закрытого, мог стать для малышки смертельной ловушкой.

Сотрудники ГУ ГСЧС, прибыв по вызову, разбили боковое стекло и освободили девочку.

Напомним, в Харькове на детской площадке на ребенка рухнула огромная ветка.

Как сообщала Politeka, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Также Politeka писала, что на Харьковщине без вести пропала 13-летняя девочка.