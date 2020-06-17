Не обремененный любовью к животным харьковчанин жестоко расправился с соседским котенком
Инцидент произошел на улице Библика, 13, а информация о нем облетела городские паблики в соцсетях, в том числе появилась в группе "Типичное ХТЗ".
По сообщениям очевидцев, у соседей по этажу из комнаты выбежал маленький котенок. Мужчине не понравилось, что животное бегает по коридору. Он, не долго думая, схватил его и выбросил с пятого этажа.
От полученных травм животное умерло на месте, а соседи, увидев, что натворил живодер, избили его держателем от лопаты, после чего тот бросился наутек. Правда, полицейские, вызванные свидетелями происшествия, подоспели вовремя и поймали злоумышленника. Теперь ему грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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В комментариях пользователи требуют сурового наказания для этого нелюдя.
«Бедный котеночек», «Усыпите его, на* он нужен , без толку живет», «Очень жалко, что нельзя его вместо котика выбросить», «Пока у нас не будут сажать или наказывать штрафом, ничего не поменяется.... надо так наказать чтобы пару лет отрабатывал штраф(», «Прибить ублюдка», – пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине девушка поплатилась за издевательство над животным. Лозовской горрайонный суд приговорил ее к году ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
Причиной для вердикта послужило то, что обвиняемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, взяла своего кота и вышла с ним во двор. Там она не менее восьми раз ударила животное о дерево, после чего нанесла не менее девяти ударов ножом и полсотни ударов руками. Полученные травмы не оставили животному ни малейшего шанса на спасение, кот умер.
Напомним, развлечение маленьких харьковчанок ошеломило сеть, возмущение не утихает.
Как писала Politeka, массовое отравление в Одессе, многих не смогли спасти.
Также Politeka сообщала, что в Харькове устроили облаву на собак, под угрозой даже домашние.