В Харькове предвыборная кампания одного кандидата в мэры набирает все более невообразимых масштабов

Кроме бордов, баннеров и плакатах, которые настоятельно рекомендуют вешать на дверях магазинов и киосков, в городе появилась еще одна локация, где агитируют голосовать за «Блок Кернеса – Успешный Харьков», передает Politeka.net.

В этот раз ради пиара пожертвовали нобелевским лауреатом Львом Ландау, вернее, его изображением. Соответствующие фотографии опубликовали на странице Харьковского антикоррупционного центра в Фейсбуке.

«На стене возле метро Гагарина недавно появился новый мурал. Нобелевского лауреата Льва Ландау заменила политическая агитка харьковского мэра с видом на Площадь Конституции и надписью «Успешный Харьков». Проходя мимо муралов, по колено в воде, люди обсуждают, насколько Харьков самом деле успешный», – говорится в подписи к снимку.

Больше всего пользователи недоумевают, почему на новом «полотне» успешный Харьков изображен в огне. По крайней мере, фон рисунка наталкивает именно на такие ассоциации.

«Я не совсем понял, это Ха в огне?», «В сиянии Кернеса», «картина "Харьков в огне"», «Нужно жизнь прожить так, как ее прожил Кернес, Лев Ландау», «А художник то молодец. Вот этот апокалиптический фон дорогого стоит», «Этот позор воняет до краев Харькова. Пожертвовали нобелевским лауреатом ради пиара гепского мэра! Супер!», «Там все горит что ли?», «В чем конкретно успешность Харькова - остается большой загадкой», – рассуждают в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в сети показали, как с годами Геннадий Кернес менял свои политические убеждения.

Напомним, в Харькове оценили шансы Кернеса на третий срок.

Как сообщала Politeka, Кернес оказался на краю пропасти.

Также Politeka писала, что в Харькове агитация за Кернеса вышла на новый урівень.