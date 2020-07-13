На Харьковщине раскрыто масштабное хищение нефти
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-служба СБУ.
Так, Служба безопасности Украины совместно со специалистами ПАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала в Харьковской области незаконный врез в промышленный нефтепровод "Козиевка-Сиродичи".
Как сообщают в СБУ, оперативники установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. На месте был обнаружен несанкционированный отвод длиной почти 1 км.
Злоумышленники ежемесячно разворовывали по 150-200 кубометров нефти, нанося этим ущерб государственному предприятию на сумму более 2 млн грн.
Пышный бюст корейской Кардашьян едва не выпал из экстремального декольте: мечта всех мужчин
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике: "Прелесть какая"
Богомолов снял на видео Собчак под душем и поразил интимным признанием: "Это очень тяжелая..."
Украинцы массово избавляются от налички, в НБУ объяснили причину: "87 из 100 денежных операций..."
Специалисты отмечают, что нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесение вреда экологии Харьковской области.
СБУ начала по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются все причастные к обустройству незаконного вреза, а также чиновники, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.
Открытие дела осуществлялось Службой безопасности совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Напомним, в Харькове "народные мстители" осквернили памятник Жукову.
Как сообщала Politeka, азовцы нагрянули к спонсору партии Шария в Харькове, яркие кадры протеста: "Дальше будет".
Также Politeka писала о том, как "везут людей целыми автобусами": в Харькове активизировались мошенники, кто в опасности.