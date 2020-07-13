На Харьковщине раскрыто масштабное хищение нефти

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-служба СБУ.

Так, Служба безопасности Украины совместно со специалистами ПАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала в Харьковской области незаконный врез в промышленный нефтепровод "Козиевка-Сиродичи".

Как сообщают в СБУ, оперативники установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. На месте был обнаружен несанкционированный отвод длиной почти 1 км.

Злоумышленники ежемесячно разворовывали по 150-200 кубометров нефти, нанося этим ущерб государственному предприятию на сумму более 2 млн грн.

Специалисты отмечают, что нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесение вреда экологии Харьковской области.

СБУ начала по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все причастные к обустройству незаконного вреза, а также чиновники, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Открытие дела осуществлялось Службой безопасности совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в Харькове "народные мстители" осквернили памятник Жукову.

Как сообщала Politeka, азовцы нагрянули к спонсору партии Шария в Харькове, яркие кадры протеста: "Дальше будет".

Также Politeka писала о том, как "везут людей целыми автобусами": в Харькове активизировались мошенники, кто в опасности.