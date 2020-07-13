Харків'ян, які шукають роботу, попередили про новий вид розводу

Схему, за якою працюють шахраї, докладно описала в телеграм-каналі «ТРУХА» дівчина, яка теж попалася на гачок аферистів, передає Politeka.net.

За словами автора, вона знайшла оголошення про вакансію продавця-консультанта і приїхала на співбесіду, де вже було близько трьох десятків людей.

«Викликали по 1 людині, співбесіда тривала 30 секунд (запитали ім'я, по батькові та вік). Після співбесіди сказали чекати 10-15 хвилин, і вийде куратор, який протягом дня буде навчати. В результаті нас розділили на 4 групи, тобто 4 куратора», – розповідає топікстартер.

Вона уточнила, що дівчата-куратори були у віці 17-18 років, виглядали неохайно і неприємно, а також сказали, що приїхали з Полтави.

Після того, як шукачів роботи розділили на групи, вони вирушили в метро і поїхали на Холодну Гору, звідки їх повели до автобуса, що прямував у Солоницівку.

Такий розвиток подій напружив дівчину, оскільки вона шукала роботу продавця-консультанта побутової техніки і думала, що навчання буде проходити в магазині. Але не тут-то було.

«Після приїзду в Солоницівку ми своїми командами, і зі своїми псевдокураторами вирушили вздовж траси. Нам сказали, що ми повинні будемо ходити до 5 години вечора, а на той момент була 10 ранку, ходити по домівках у Солоницівці і стукати з криками «Хазяйкаааа...».

Автор зізналася, що врешті-решт виявилося, що вони повинні були обманювати пенсіонерів.

«Представляються студентами-практикантами з заводу і пропонують встановлення дверей, вікон. І після згоди на установку ці наші куратори передають інформацію якійсь людині (менеджер, як вони кажуть ). Ввечері він приїжджає на потрібну адресу, бере передоплату і їде з кінцями. Після чого вони змінюють номер і назву фірми. А у випадку відмови вони обхаркують двері», – додала авторка.

Вона акцентувала увагу на тому, що найчастіше аферисти «ловлять» довірливих людей на оголошення про те, що потрібні продавець-консультант, промоутер, пакувальник або кур'єр.

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