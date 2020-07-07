В Харькове аферисты придумали новую схему для того, чтобы «развести» доверчивых граждан на деньги

С целью выманивания средств злоумышленники пустили в ход байки о потерпевшей в ДТП однокласснице, передает «Город Х».

Как действуют мошенники, журналистам рассказала Евгения Гокова. По словам девушки, ее бывшей однокласснице позвонила якобы другая одноклассница с номера (095) 527 55 13 и рассказала, что ее сбила машина.

«Шепелявила - типа выбиты зубы, раздроблена нога. Район называла, где они оба живут – Основу. Денег особо не было, решили кинуть клич другим одноклассникам. Позвонили и мне. Я чудом оказалась бдительной – позвонила на старый номер «пострадавшей», выяснила, что человек на работе, вполне себе здоровый», – пояснила она.

«Пострадавшая» Елена Колесник, узнав, что ее имя используется преступниками, перезвонила на их номер, и, как оказалось, те уже ждали звонка, чтобы договориться о деньгах, поэтому ответили весьма оперативно.

«На мой вопрос «Кто это?» мне ответили: «Лена Колесник». Голос был бодрый и четкий, без дефектов речи. Когда я спросила: «Где ты живёшь, Лена Колесник?», девушка на том конце провода бросила трубку», – рассказала якобы «одноклассница, попавшая в ДТП».

Как отмечают журналисты, и «потерпевшую», и ее одноклассницу возмутил тот факт, что аферистка четко понимала, кому звонит, и как надо представиться, чтобы ей поверили. Она также неплохо ориентировалась на местности, назвав правильно магазин, возле которого якобы случилось ДТП.

Кто конкретно пытался обмануть одноклассниц – неизвестно, однако не исключено, что это кто-то из жителей района, хорошо знающий его обитателей, а также местность.

Что касается бывших одноклассниц, то они решили не писать заявление в полицию, поскольку мошенница не смогла их обобрать, однако историю предали огласке, чтобы обезопасить от подобных аферисток других людей.

Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.