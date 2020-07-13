Харьковчан, которые ищут работу, предупредили о новом виде развода
Схему, по которой работают мошенники, подробно описала в телеграмм-канале «ТРУХА» девушка, которая тоже попалась на уловку аферистов, передает Politeka.net.
По словам автора, она нашла объявление о вакансии продавца-консультанта и приехала на собеседование, где уже было около трех десятков людей.
«Вызывали по 1 человеку, собеседование длилось 30 секунд (спросили имя, отчество и возраст ). После собеседования сказали ждать 10-15 минут, и выйдет куратор, который в течении дня будет обучать . В итоге нас разделили всех на 4 группы, то есть 4 куратора», – рассказывает топикстартер.
Украинцы массово избавляются от налички, в НБУ объяснили причину: "87 из 100 денежных операций..."
Неадекватная Кравец из «Квартал 95» поразила выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать
В Сети показали красотку-мать сына Лукашенко, которого готовят в президенты: что о ней известно
Она уточнила, что девушки-кураторы были в возрасте 17-18 лет, выглядели неопрятно и неприятно, а также сказали, что приехали из Полтавы.
После того, как соискателей разделили на группы, они отправились в метро и поехали на Холодную Гору, откуда их повели к автобусу, который направлялся в Солоницевку.
Такое развитие событий напрягло девушку, поскольку она искала работу продавца-консультанта бытовой техники и думала, что обучение будет проходить в магазине. Но не тут-то было.
«После приезда в Солоницевку мы своими командами, и со своими псевдокураторами отправились вдоль трассы. Нам сказали, что мы должны будем ходить до 5 часов вечера, а на тот момент было 10 утра, ходить по домам в Солоницевке и стучать с криками «Хозяйкаааа...».
Автор призналась, что в конце концов оказалось, что они должны были обманывать пенсионеров.
«Представляются студентами-практикантами с завода и предлагают установку дверей, окон. И после согласия на установку эти наши кураторы передают информацию какому-то человеку (менеджер, как они говорят ). Вечером он приезжает на нужный адрес, берет предоплату и уезжает с концами. После чего они меняют номер, и название фирмы. А в случае отказа они обхаркивают дверь», – добавила автор.
Она акцентировала внимание на том, что чаще всего аферисты «ловят» доверчивых людей на объявления о том, что нужны продавец-консультант, промоутер, упаковщик или курьер.
Напомним, в Харькове мошенники нашли новый способ оставить людей без денег.
Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.
Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.