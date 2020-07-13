Харьковчан, которые ищут работу, предупредили о новом виде развода

Схему, по которой работают мошенники, подробно описала в телеграмм-канале «ТРУХА» девушка, которая тоже попалась на уловку аферистов, передает Politeka.net.

По словам автора, она нашла объявление о вакансии продавца-консультанта и приехала на собеседование, где уже было около трех десятков людей.

«Вызывали по 1 человеку, собеседование длилось 30 секунд (спросили имя, отчество и возраст ). После собеседования сказали ждать 10-15 минут, и выйдет куратор, который в течении дня будет обучать . В итоге нас разделили всех на 4 группы, то есть 4 куратора», – рассказывает топикстартер.

Она уточнила, что девушки-кураторы были в возрасте 17-18 лет, выглядели неопрятно и неприятно, а также сказали, что приехали из Полтавы.

После того, как соискателей разделили на группы, они отправились в метро и поехали на Холодную Гору, откуда их повели к автобусу, который направлялся в Солоницевку.

Такое развитие событий напрягло девушку, поскольку она искала работу продавца-консультанта бытовой техники и думала, что обучение будет проходить в магазине. Но не тут-то было.

«После приезда в Солоницевку мы своими командами, и со своими псевдокураторами отправились вдоль трассы. Нам сказали, что мы должны будем ходить до 5 часов вечера, а на тот момент было 10 утра, ходить по домам в Солоницевке и стучать с криками «Хозяйкаааа...».

Автор призналась, что в конце концов оказалось, что они должны были обманывать пенсионеров.

«Представляются студентами-практикантами с завода и предлагают установку дверей, окон. И после согласия на установку эти наши кураторы передают информацию какому-то человеку (менеджер, как они говорят ). Вечером он приезжает на нужный адрес, берет предоплату и уезжает с концами. После чего они меняют номер, и название фирмы. А в случае отказа они обхаркивают дверь», – добавила автор.

Она акцентировала внимание на том, что чаще всего аферисты «ловят» доверчивых людей на объявления о том, что нужны продавец-консультант, промоутер, упаковщик или курьер.

Напомним, в Харькове мошенники нашли новый способ оставить людей без денег.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.