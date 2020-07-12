У Харкові «азовці» прийшли в «гості» до маєтку Кацуб, які в регіоні представляють «Партію Шарія»
Інформацію про це повідомив телеграм-канал «Хроніки Рідіка».
«Харківські азовці прийшли під будинок фінансистів Шарія, колишніх регіоналів і просто держбюджетних щурів - до сімейки Кацуба. Намалювали лого їх партії на воротах. На цьому не зупинимося. Далі буде», – йдеться у публікації.
Підтвердив проведення акції й екс-командир полку «Азов», а нині керівник центрального штабу «Нацкорпуса» Максим Жорін.
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На своїй сторінці у Фейсбуці він підкреслив, що «клан колишніх регіоналів і послідовних українофобів Кацуб фінансує і розвиває в Україні партію Шарія», абсолютно не приховуючи своїх антиукраїнських поглядів.
Найцікавіше, що у маєтку Кацуба їх чекав «сюрприз».
«Ми знайшли керівництво харківського осередку шаріївців. Тепер точно ні в кого не може бути сумнівів про їх зв'язок», – підкреслив він і запевнив, що ніхто з тих, хто підтримує партію Шарія і допомагає Росії посилити свій вплив в Україні, не буде залишений у спокої.
Як видно з фото, опублікованих керівником харківського осередку «Нацкорпуса» Костянтина Нємічева, біля маєтку запалили фаєри.
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