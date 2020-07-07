У Харкові аферисти придумали нову схему для того, щоб «розвести» довірливих громадян на гроші

З метою виманювання коштів зловмисники пустили в хід байки про потерпілу в ДТП однокласницю, передає «Город Х».

Як діють шахраї, журналістам розповіла Євгенія Гокова. За словами дівчини, її колишній однокласниці зателефонувала нібито інша однокласниця з номера (095) 527 55 13 і розповіла, що її збила машина.

«Шепелявила - типу вибиті зуби, роздроблена нога. Район називала, де вони обидві живуть – Основу. Грошей особливо не було, вирішили кинути клич іншим однокласникам. Подзвонили і мені. Я дивом виявилася пильною – зателефонувала на старий номер «постраждалої», з'ясувала, що людина на роботі, цілком собі здорова», – пояснила вона.

«Постраждала» Олена Колесник, дізнавшись, що її ім'я використовується злочинцями, передзвонила на їх номер, і, як виявилося, ті вже чекали на дзвінок, щоб домовитися про гроші, тому відповіли досить оперативно.

«На моє запитання «Хто це?» мені відповіли: «Олена Колесник». Голос був бадьорий і чіткий, без дефектів мови. Коли я запитала: «Де ти живеш, Олено Колесник?», дівчина на тому кінці дроту кинула трубку», – розповіла нібито «однокласниця, яка потрапила в ДТП».

Як відзначають журналісти, і «потерпілу», і її однокласницю обурив той факт, що аферистка чітко розуміла, кому дзвонить, і як треба представитися, щоб їй повірили. Вона також непогано орієнтувалася на місцевості, назвавши правильно магазин, біля якого нібито сталася ДТП.

Хто конкретно намагався обдурити однокласниць – невідомо, однак не виключено, що це хтось із жителів району, який добре знає його мешканців, а також місцевість.

Що стосується колишніх однокласниць, то вони вирішили не писати заяву в поліцію, оскільки шахрайка не змогла їх обібрати, однак історію розголосили, щоб убезпечити від подібних аферисток інших людей.

Нагадаємо, кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.

Як повідомляла Politeka, шахрай придумав хитрий план по виманювання грошей.

Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городянах.