Очередной любитель легкого заработка попал в объектив камеры видеонаблюдения в Харькове

В группе «Харьков LIVE» опубликовали видео, на котором то ли мужчина, то ли женщина дергают с клумбы растения, похожие на цветущие лилии, и прячут их в пакет. Человек работает быстро, и складывается впечатление, что такой ночной рейд за цветами для злоумышленника – не первый.

«Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы. А потом, небось, стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене», – подписал автор видео.

🥀 Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы А потом небось стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене. ➖ Харьков LIVE ➖ Gepostet von Харьков LIVE am Freitag, 3. Juli 2020

«Очень по-хозяйски», «Такой случай был в Сумах. По видео камер нашли таких же клумбовырывателей», «А потом на рынке продадут», «Это потому, что нет у нас правительства, которое бы давало занятость по адекватным расценкам. Люди просто выживают, кто как может», «Это низкая культура, причём тут правительство, и неуважение к чужому труду и к красоте, к природе!», – пишут харьковчане под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что не так давно в сети опубликовали видео, на котором девушка в розовой куртке, не смущаясь рвет цветы с корнями с клумбы в саду Шевченко и раскладывает их в несколько пакетов.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Самое интересное, что никто не сделал ей замечания, да и она, судя по ее поведению, не особо переживает по поводу того, что скажут прохожие.

Напоним, в харьковской высотке пернатый десант испоганил целый этаж.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.