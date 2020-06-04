С приходом тепла и ослаблением карантина в Харькове вандалы словно с цепи сорвались

Не успели в сети утихнуть возмущения по поводу того, как подростки обрисовывают отмытое коммунальщиками метро, как разгорелся новый скандал, передает Politeka.net.

В сквере Бекетова не обремененная совестью компания повзрывала с помощью петард фонари. Соответствующее видео опубликовали в харьковских пабликах.

Как слышно на записи, к месту происшествия подтянулись правоохранители, а на аллеях сквера валяется мусор и разбитое стекло.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

file На Бекетова сверхразумы забрались на столб и подорвали петардами фонари 🧨 Это же было на благо города! Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 3. Juni 2020

«Найти и отп...ть! И штрафонуть по полной!», «Жаль, что руки не оторвало», «А чё в трусы себе не положили?! Тоже бы прикольно было бы😵», – негодуют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в саду Шевченко девушка среди белого дня рвала с корнями высаженные коммунальщиками на клумбах цветы. При этом ее совершенно не смутил тот факт, что за ее действиями наблюдают другие люди. Правда, никто из присутствующих не сделал ей ни малейшего замечания, высказав попозже свое возмущение в соцсетях.

Отметим, что вандализм – явление, к сожалению, повседневное не только в Харькове, но и в столице Украины. Недавно мы писали о том, что в Киеве в парке «Победа», который несколько дней назад был украшен специальными клумбами по мотивам сказки «Алиса в Стране Чудес», похозяйничали злоумышленники.

Неизвестные похитили цветы цинерарии, сломали карту, вырвали мох на конструкциях, изувечили вход в нору кролика и др.

Напоним, в харьковской высотке пернатый десант испоганил целый этаж.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

Также Politeka писала, что малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.