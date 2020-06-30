В Харькове пропала девушка 2004 года рождения

Несмотря на то, что Альбина Водолажская ушла из дома 30 июня утром, всего спустя несколько часов ее родные забили тревогу и заявили о пропаже подростка, передает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей.

Девушку разыскивает Московский отдел полиции. Утром во вторник, 30 июня, Альбина ушла из дома, и связь с ней оборвалась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, русые средней длины волосы, карие глаза.

Была одета в синие джинсы, футболку.

Если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове разгорелся скандал из-за того, что у водителя маршрутки не нашлось сдачи с крупной купюры для пассажирки, и та вынуждена была выйти из салона.

О своем приключении девушка рассказала в группе в социальной сети Фейсбук.

«Сегодня утром зашла в 304. Мелких денег у меня не было, было только 100 грн одной купюрой. Водитель начал возмущаться и говорить, что сдачи у него не будет, хотя в кассе деньги были и по 10, и по 20 грн. Потом швырнул мне эти 100 грн. и сказал выйти. Я ответила, что он может дать сдачу, так как деньги есть. Он начал говорить, что если он даст мне сдачу, то что будет делать потом... В смысле, потом? Какое право водитель вообще имеет выгонять человека из автобуса, если ему, видите ли, не хочется давать сдачу! Естественно, я вышла, потому что ехать с таким быдлом дальше и не было желания», – говорится в публикации.

Напомним, в Харькове бесследно пропал мужчина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал отец семейства.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.