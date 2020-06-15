В Харькове родные сбились с ног в поисках 55-летнего Александра Ушакова

По информации, обнародованной в соцсетях, около полуночи с 14 на 15 июня мужчина вышел пройтись, однако домой так и не вернулся.

Харьковчанин пропал в районе Павлова Поля, на улице Семена Кузнеца (бывшая Ревкомовская, рядом с банным комплексом «Барс»). Люди уже прочесали эту территорию, но никого не обнаружили.

При себе у него не было ни телефона, ни документов.

Особые приметы: седоволосый, карие глаза, рост примерно 178 см, худощавый после болезни.

Был одет в серую полосатую футболку и армейские штаны, сверху, возможно, есть куртка.

Всех, у кого есть информация о его местонахождении, просят сообщить по телефонам (098) 284 47 09 и (050) 921 61 17.

Ранее мы писали о том, что 12-летний Станислав Номеровский ушел из дома в ночь на 12 июня и до сих пор не вернулся. Родственники сразу же обратились с соответствующим заявлением в Немышлянский отдел полиции, сотрудники которого оперативно взялись за поиски.

Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые густые, глаза серые. У ребенка задержка психо-речевого развития.

Возможно, Станислав был одет в бело-красную футболку, серые шорты и тапочки.

Мальчик уже уходил из дома.

Всем, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 или другим удобным способом.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал отец семейства.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.