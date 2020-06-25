Вода цвета кока-колы потекла в квартирах харьковчан

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях пользователь Андрей Ильгов, передает Politeka.net.

На кадрах из крана течет вода коричневого цвета, под которую даже страшно руки подставить, а не то, что использовать ее для стирки или мытья посуды.

Качество воды из крана, в квартирах, на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду Харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из говна и грязи. Вы уже заключили договор с КП"Водоканал"? Gepostet von Андрей Ильгов am Freitag, 19. Juni 2020

«Качество воды из крана в квартирах на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из го*на и грязи», – пишет автор и интересуется у горожан, заключили ли они контракт с водоканалом.

В свою очередь пользователи отмечают, что во многих районах города ситуация аналогичная.

«Наверное, был ремонт труб, видно, что вода стекает и становится чище. Но не защищаю Водоканал. Качество даже чистой воды не отличается качеством», «Наберёшь в ведро, постоит немного, на дне слизь!! Очистное оборудование не менялось ещё с 50х годов, так же и трубы!», «На Павловом Поле то же самое, то лучше,то хуже, но чистой воды нет уже года 2», «Кола на халяву», «На Холодной горе вода ужасная, фильтра на ввод воды в квартиру, хватает на 2 недели, это при том, что производители фильтров рекомендуют менять их 1 раз в 3 месяца», «Харьковскому водопроводу уже было 125 лет. Замены сетей не было никогда, только ремонты и замена отдельных участков. Нам по хорошему не новая дорога нужна, не переделки в обновленном несколько лет назад парке Горького а новые водоводы по всему городу», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что коммунальщики после ремонта трубы оставили огромную яму на детской площадке, подвергнув малышей реальной опасности.

Напомним, в Харькове забил фонтан в десятки метров высотой.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.