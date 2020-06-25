79-летний житель поселка Эсхар на Харьковщине две недели назад вышел из дома и пропал без вести

Первыми тревогу забили племянники Валерия Селина, передает «Город Х». По словам родственников, мужчина никогда не был женат и жил один. Каждый день родственники по линии брата звонили ему на домашний телефон, чтобы узнать, как он, однако с 10 июня мужчина перестал брать трубку.

Встревоженные близкие приехали к нему домой и выбили дверь, однако в квартире никого не оказалось. Лишь благодаря чеку на покупку булки они поняли, что еще днем старик был дома. Куда он мог пойти и где потеряться, родные не имеют ни малейшего представления.

К поискам пенсионера подключились волонтеры поисковой группы «Милена».

По словам активистов, Селин в прошлом активно занимался спортом, был футболистом. Он не пил и не курил, а местные жители отзывались о нем только хорошо. Он был замкнутым человеком и мало с кем общался, проводя время в основном дома.

Выходил он только в соседний магазин и на рыночек, а летом любил поплавать в местном водоеме.

Чтобы исключить вероятность несчастного случая на воде, родственники сначала прошлись вдоль водоема, но ни одежды, ни каких-либо признаков того, что пенсионер там был, не обнаружено.

По словам близких, у Селина никогда не было проблем с памятью. Из дома он ушел без документов, а мобильного телефона мужчина не имел.

В последний раз он мог быть одет в светлую рубашку с коротким рукавом и темные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении дедушки, просят звонить по телефону поисковой службы 068-777-0-112 или 102.

Напомним, в Харькове разгорелся скандал из-за вопиющего случая в маршрутке.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал отец семейства.

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