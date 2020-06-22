Харьковская область оказалась неготовой к дальнейшему послаблению карантина

В связи с этим не будут снимать дальнейшие ограничения, однако и усиливать карантин не планируют. Адаптивный карантин в регионе продлен до 31 июля.

Об этом сообщает «Город Х» со ссылкой на решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области (КТЭК и ЧС).

Как пояснил руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, эпидемиологическая ситуация с китайским вирусом в регионе пока что остается стабильно негативной, хотя за выходные она немного стабилизировалась.

«Динамика заболеваемости у нас увеличивается, и это очень плохо. До пятницы мы уже вышли на показатель, который превысил 12 человек на 100 тыс. населения. Если бы с пятницы по сегодняшний день ситуация не изменилась, то мы бы должны были вообще усиливать карантинные мероприятия. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась: за вчера у нас при том, что было сделано достаточное количество тестов, зафиксировано 6 случаев», - заявил чиновник.

На сегодня самая сложная ситуация с заражением в Харькове. Как отметила заведующая отделением особо опасных инфекций областного лабораторного центра Анна Сухорукова, в Харькове заболеваемость превышает показатель 12 на 100 тыс. населения в течение недели.

«В районах области показатель превышает порог только в Богодуховском районе, где он составляет 13,1. Это последствия вспышки, которую мы регистрировали на прошлой неделе», – рассказала она.

По данным Харьковского лабораторного центра, за последние сутки выявлено шесть новых больных: пять в Харькове и один – в Первомайском районе.

Напомним, в Харькове взбунтовались из-за зараженных вирусом.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.